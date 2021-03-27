ماركا توضح: موقف ريال مدريد بشأن ضم مبابي وهالاند في الصيف

لا يبدو أن الأمور تسير على نحو جيد بشأن تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، لكن ما موقف اللاعبين من الانضمام إلى ريال مدريد بشأن ضم النجم الفرنسي وإرلينج هالاند نجم باريس سان جيرمان خلال الصيف؟ هذا ما يجيب عنه تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية قالت إن هالاند (20 عاما) ومبابي (22 عاما) هما الهدفين الأكبر لريال مدريد في الصيف.

صحيفة ماركا أوضحت أن تجديد عقد مبابي الذي ينتهي في صيف 2022 يواجه مشكلة حتى الآن بل وقد يدفع باريس سان جيرمان لدخول السوق لتأمين نفسه حال رحيله.

الأمر ذاته قد يدفع سان جيرمان لعرض اللاعب للبيع خوفا من خسارته مجانا.

كما أن مبابي يرغب في أن يشعر بانه قائد المشروع ويعلم أن الوضع سيكون معقدا لوجود نيمار وإمكانية انضمام لاعبين مثل ليونيل ميسي أو سيرخيو أجويور. بجانب إمكانية أن يصبح بطلا عالميا مع نادي مثل ريال مدريد.

هالاند

بالنسبة لوضع النجم النرويجي فلا يوجد عرض لأنه لا يوجد سعر لبداية التفاوض على الصفقة.

كما أشار التقرير إلى أن العلاقة القوية بين فلورنتينو بيريز وبوروسيا دورتموند قد لا يشكل أي أفضلية، لكن توجد تحركات حول اللاعب من كبار أوروبا.

مينو رايولا وكيل اللاعب، راسل ريال مدريد وأخبره أنه يرغب في القيام بأعمال كبيرة مع النادي الإسباني.

في الوقت الحالي من المتوقع أن يستمر اللاعب مع الفريق لموسم إضافي، لأنهم يعتبرون النادي الألماني مكانا مثاليا لإنهاء تدريب لاعب قضى 16 شهرا في النمسا.

مبابي شارك خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 هدفا وصنع 9 آخرين.

هالاند شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.