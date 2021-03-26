طبيب الأهلي: حمدي فتحي تعرض لإصابتين.. وآلام أيمن أشرف من قبل مباراة فيتا كلوب

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، عن تعرض حمدي فتحي لإصابتين مختلفتين في ذراعه خلال مباراة منتخب مصر أمام كينيا.

وأصيب حمدي فتحي في ذراعه بالشوط الثاني من مباراة الفراعنة، قبل أن يعلن الأهلي عن غيابه لمدة قد تصل إلى شهرين.

وأوضح أبو عبلة عبر أون تايم سبورتس 2: "حمدي فتحي تعرض لإصابتين خلال مباراة كينيا وليس إصابة واحدة".

وشرح: "الإصابة الأولى سقط فيها على ذراعه وشعر بآلام في الكوع، وهي منطقة غير التي تعرض فيها للإصابة الثانية. ثم جاءت بعدها الإصابة الثانية التي تسببت له في الشرخ الموجود حاليا، ذلك ظهر في شريط المباراة".

وعند سؤاله عن عدم استبداله بعد أول إصابة: "أولوية الأجهزة الفنية دائما تكون سلامة اللاعبين، لو كان هناك أي علامات خطر يتم إخراج اللاعب".

وأشار: "التشخيص الطبي لإصابة حمدي فتحي هو أنه كسر شرخي، أي أنه غير متحرك".

وأوضح: "سبب عدم إجراء عملية جراحية لـ حمدي فتحي هو أن الكسر ثابت وغير متحرك، لو كان متحركا حركة بسيطة لاضطررنا إلى إجراء جراحة".

وشدد: "الجهاز الطبي لمنتخب مصر تواصل معنا على الفور وقام بالإسعافات الأولية اللازمة لحين الوصول إلى مصر وعمل الآشعة".

أيمن أشرف

وعند سؤاله عن حالة أيمن أشرف الذي غادر معسكر المنتخب بعد أن غاب بالأساس عن مباراة كينيا، أوضح أبو عبلة: "أيمن أشرف عانى من آلام في الركبة من قبل مباراة فيتا كلوب".

وأكمل: "لم أر أيمن منذ عودته من المنتخب، سأنتظر فحصه لأحدد وضعه".

معلول وسليمان

وأوضح أبو عبلة: "علاج علي معلول يسير بصورة جيدة، متوقع أن يعود إلينا قريبا".

وأشار: "وليد سليمان جاهز طبيا ومشاركته في يد الجهاز الفني".

وأتم: "محمود وحيد سيكون جاهزا في غضون 3 أسابيع".