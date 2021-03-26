طبيب الأهلي: غياب حمدي فتحي قد يمتد لشهرين.. استبعدنا التدخل الجراحي

الجمعة، 26 مارس 2021 - 15:21

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي وبالميراس

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن فترة غياب حمدي فتحي قد تصل لشهرين كاملي بسبب الكسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال لقاء منتخبي مصر وكينيا أمس الخميس في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وواصل أبو عبلة في تصريحاته عبر موقع الأهلي الرسمي "سنضع ذراع اللاعب في الجبس لمدة شهر مع إخضاعه للفحوصات الطبية وأشعة أسبوعية للاطمئنان عليه وعلى تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر".

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وأكمل "حمدي قد يحتاج لفترة زمنية تصل لشهرين كاملين قبل العودة للتدرب والمشاركة في المباريات وذلك استنادا إلى مدى استجابة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج".

وأردف "تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية وسنكتفي بوضع ذراعه في الجبس وتجهيزه للعودة للملاعب من جديد".

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