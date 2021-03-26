لاعب جنوب إفريقيا السابق: موسيماني فتح الطريق أمام سود البشرة للنجاح في التدريب

الجمعة، 26 مارس 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

أشاد دانييل تشابالالا لاعب جنوب إفريقيا السابق، بمواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لدوره في إلهام ذويه من أبناء البشرة السوداء.

وصرّح تشابالالا عبر موقع Kickoff الجنوب إفريقي: "نحن سود البشرة يمكننا أيضا الوصول إلى مستويات عالية في التدريب".

وأضاف: "لا نجيد فقط ركل الكرات. موسيماني فتح الباب لنا (للتدريب)، ولهذا أكن احتراما كبيرا له وأتمنى له الأفضل دوما".

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وتابع: "كرة القدم تجري في دمائي. موسيماني سبق ودعاني لحضور عدة حصص تدريبية في صنداونز وهذا حفزني كثيرا".

وأكمل: "خلال الدعوة في صنداونز، تحديت موسيماني ببعض الأسئلة، ولهذا أعلم أن نجاحه سيفتح الباب أمام بقيتنا كلاعبين سابقين سود البشرة".

وواصل: "أخوض تحديا الآن لإيجاد وظيفة تدريبية، طُلب منا الدراسة والحصول على الكورسات التدريبية، وقد فعلنا ذلك بالفعل".

وأتبع: "نريد الفرصة بعد أن درسنا بالفعل، حصلت على كورسات من الاتحادين الجنوب إفريقي والإفريقي وكذلك في الإدارة الرياضية، كما أتمتع بالخبرة العملية لممارسة الوظيفة".

وأتم: "أخبرت زملائي في المدرسة بطفولتي أنني سأصير لاعبا محترفا وقد تضاحكوا، لكني حققت ذلك لاحقا".

تشابالالا (43 عاما) لعب خلال مسيرته في أورلاندو بايرتس، وبلاتينوم ستارز، كما تواجد في قائمة البافانا بافانا التي خاضت منافسات كأس الأمم الإفريقية 2006 على أرض مصر.

موسيماني
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