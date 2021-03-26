المريخ يعلن حضور الجماهير لمباراة الأهلي

الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:11

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - المريخ

أعلن نادي المريخ السوداني، حضور الجماهير لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه المريخ في أم درمان عاصمة السودان، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

نادي المريخ أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تخصيص 80% من الحضور الجماهيري لـ الأولتراس.

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ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المريخ بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كان الأهلي قد فاز على المريخ ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

في إفريقيا الأهلي المريخ
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