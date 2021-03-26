المريخ يعلن حضور الجماهير لمباراة الأهلي
الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:11
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن نادي المريخ السوداني، حضور الجماهير لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يواجه المريخ في أم درمان عاصمة السودان، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
نادي المريخ أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تخصيص 80% من الحضور الجماهيري لـ الأولتراس.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المريخ بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
كان الأهلي قد فاز على المريخ ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.