المريخ يعلن حضور الجماهير لمباراة الأهلي

أعلن نادي المريخ السوداني، حضور الجماهير لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه المريخ في أم درمان عاصمة السودان، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

نادي المريخ أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تخصيص 80% من الحضور الجماهيري لـ الأولتراس.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المريخ بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كان الأهلي قد فاز على المريخ ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.