تصفيات إفريقيا – كاب فيردي تصعق الكاميرون.. والسنغال تتعادل بصافرة مصرية

الجمعة، 26 مارس 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

كاب فيردي

حقق منتخب كاب فيردي فوزا كبيرا على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الملعب الوطني، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

الكاميرون تقدّمت أولا بهدف بيير كوندي لاعب وسط ماينتس في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

لكن كاب فيردي عادت بقوة وأدركت التعادل في الدقيقة 25 بواسطة كوكا.

في الشوط الثاني تقدمت كاب فيردي بهدفٍ ثانٍ سجله ماكي باجناك بالخطأ في شباك منتخبه الكاميرون بالدقيقة 59.

قبل أن يؤكد ريان مينديش لاعب النصر الإماراتي الانتصار بهدفٍ ثالث لـ كاب فيردي في الدقيقة 69.

ليتجمد رصيد الكاميرون عند 10 نقاط في المركز الأول، بينما قفزت كاب فيردي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

الكاميرون المُتأهلة حسابيًا إلى النهائيات، كانت ستتأهل في كل الأحوال بسبب استضافتها النسخة المقبلة.

في المقابل، سيكون التعادل كافيا لـ كاب فيردي عندما تحل ضيفة على موزامبيق في الجولة الأخيرة حتى تعبر إلى النهائيات.

وفي مباراة أخرى، تعادلت السنغال أمام مضيفتها الكونغو برازافيل دون أهداف في ملعب ألفونس ماسيمبا ديبات.

وأدار المباراة تحكيميًا المصري محمود البنا.

وكانت أخطر فرص السنغال هي تسديدة ساديو ماني نجم ليفربول التي ارتدت من العارضة.

التعادل رفع رصيد السنغال إلى 13 نقطة لتضمن صدارة المجموعة بعد أن تأهلت في الجولة الماضية.

بينما ارتفع رصيد الكونغو إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وسيكفيها التعادل أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة لتضمن صعودها.

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