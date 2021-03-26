كوت ديفوار تكتسح النيجر وتتأهل إلى أمم إفريقيا

الجمعة، 26 مارس 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بفوزه الكبير على النيجر بثلاثية نظيفة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة 11 للتصفيات.

كوت ديفوار تقدّمت بعد 25 دقيقة بواسطة سيرج أورييه ظهير توتنام هوتسبير.

قبل أن يضيف ماكس جراديل هدفا ثانيا في الدقيقة 34.

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وأخيرا اختتم ويلفريد كانون لاعب بيراميدز المعار إلى الغرافة القطري أهداف الأفيال في الدقيقة 60.

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة وتضمن التأهل بالفعل قبل جولة على النهاية.

فيما تجمّد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الرابع –الأخير- لتودع المنافسات رسميا.

وتحتل إثيوبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تحل مدغشقر ثالثة برصيد 7 نقاط.

وضمنت كوت ديفوار تأهلها مستفيدة من تفوقها على مدغشقر في المواجهات المباشرة، وبالتالي فحتى لو تعادل المنتخبان في النقاط بعد الجولة السادسة ستكون الغلبة لصالح الأفيال.

وبالتالي ستلعب كوت ديفوار في نهائيات أمم إفريقيا للمرة رقم 24 في تاريخها، خلف مصر صاحبة الرقم القياسي بـ 25 مشاركة بعد تأهلها بدورها يوم أمس إلى النهائيات المقبلة في الكاميرون.

وتستضيف كوت ديفوار نظيرتها إثيوبيا في الجولة المقبلة يوم 30 مارس، مباراة سيكون التعادل فيها كافيا لـ كوت ديفوار لتصدر المجموعة.

بينما تستقبل مدغشقر نظيرتها النيجر وعينها على الانتصار في انتظار هدية من كوت ديفوار.

كوت ديفوار في إفريقيا
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