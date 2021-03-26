أس: يونايتد يقدّم عرضا ضخما لضم ماركوس يورينتي

الجمعة، 26 مارس 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - ليفربول - أتليتكو مدريد

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتماما كبيرا باستقدام ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد الإسباني.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت بالفعل مع نظيرتها في أتليتكو وقدّمت عرضا ضخما يبلغ 80 مليون يورو.

ورغم أن أتليتكو لم يكن ينوي التخلي عن يورينتي، إلا أن العرض الضخم دفعهم للتفكير ودراسة الموقف، خصوصا مع معاناة النادي الإسباني من مشاكل مادية جراء جائحة كورونا وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

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في المقابل، لا يرغب يورينتي في تغيير الأجواء، إذ يشعر براحة كبيرة في أتليتكو كنادي وفي مدريد كمدينة.

اللاعب الدولي الإسباني يقوم بتشييد منزل جديد له في مدريد بالفعل وفقا للصحيفة، وخططه الرياضية تمر عبر أتليتكو مدريد.

يورينتي (26 عاما) يعد أحد أفضل لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ سجل 10 أهداف وصنع 9 في 36 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.

وانفجر يورينتي بعد أن أعاد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد اكتشافه في مراكز أخرى غير الارتكاز الدفاعي، فأشركه كجناح وظهير أيمن وأحيانا كمهاجم ثانٍ.

ويمتلك يورينتي مباراتين دوليتين مع إسبانيا، وخاض مواجهة اليونان مساء أمس الخميس كاملةً في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب يورينتي في صفوف أتليتكو منذ مطلع الموسم الماضي بعد انضمامه قادما من ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو.

ماركوس يورينتي مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد
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