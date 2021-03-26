مورينيو ردا على الانتقادات: هل يناقش أحد علم الصواريخ مع علماء ناسا؟

الجمعة، 26 مارس 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

سخر جوزيه مورينيو مدرب توتنام من تعرضه لانتقادات، مشيرا إلى أنه يرى ذلك ضمن الأشياء الجميلة في عالم كرة القدم.

وخلال حدث نظمته شركة AIA راعية توتنام، قال البرتغالي:"لا أعتقد أن هناك أحدا يتناقش في علم الصواريخ مع علماء ناسا (NASA)".

وواصل "يعتقدون أن بمقدورهم مناقشة كرة القدم مع أحد أهم المدربين في اللعبة. هذا جمال كرة القدم. اعتدت الأمر. أقدر ذلك. لا مشكلة بالنسبة لي".

أخبار متعلقة
مران الزمالك – مران بدني لأحمد فتوح وعودة المثلوثي كالتشيو ميركاتو: لاتسيو يتجنب خصم النقاط في أزمة كورونا طبيب الأهلي: غياب حمدي فتحي قد يمتد لشهرين.. استبعدنا التدخل الجراحي

مورينيو (58 عاما) أحد مدربين قلائل توجوا بألقاب في بلاد أوروبية مختلفة، فاز بالدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وأحرز أيضا دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع بورتو والثانية رفقة إنتر ميلان.

لكنه لم يفز بلقب منذ 2017، حين توج بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

ويقود مورينيو فريق توتنام منذ نوفمبر 2019، ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب في الدور ثمن النهائي.

ويحل توتنام ضيفا على نيوكاسل يونايتد في 4 إبريل في الجولة 30 من الدوري.

توتنام مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو ردا على الانتقادات: هل يناقش أحد علم الصواريخ مع علماء ناسا؟ 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حدثت 4 مرات.. ما هي لعنة تكرار نهائيات أبطال أوروبا في النسخة التالية 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – مران بدني لأحمد فتوح وعودة المثلوثي ساعة | الدوري المصري
كالتشيو ميركاتو: لاتسيو يتجنب خصم النقاط في أزمة كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
طبيب الأهلي: غياب حمدي فتحي قد يمتد لشهرين.. استبعدنا التدخل الجراحي ساعة | منتخب مصر
مدرب حراس الكونغو الديمقراطية لـ في الجول: لهذا السبب لم يشارك بواليا ضد الجابون 2 ساعة | إفريقيا
هنري يعلن ابتعاده عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "الحجم الهائل للعنصرية والتعذيب العقلي" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: الصفقة الثانية؟ بوكا جونيورز يسعى لضم روميرو من مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 2 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني 3 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 4 انتهت في تركيا – جالاتا سراي (3) (4) تشايكور.. خسارة صادمة
قد ينال إعجابك