مورينيو ردا على الانتقادات: هل يناقش أحد علم الصواريخ مع علماء ناسا؟

سخر جوزيه مورينيو مدرب توتنام من تعرضه لانتقادات، مشيرا إلى أنه يرى ذلك ضمن الأشياء الجميلة في عالم كرة القدم.

وخلال حدث نظمته شركة AIA راعية توتنام، قال البرتغالي:"لا أعتقد أن هناك أحدا يتناقش في علم الصواريخ مع علماء ناسا (NASA)".

وواصل "يعتقدون أن بمقدورهم مناقشة كرة القدم مع أحد أهم المدربين في اللعبة. هذا جمال كرة القدم. اعتدت الأمر. أقدر ذلك. لا مشكلة بالنسبة لي".

مورينيو (58 عاما) أحد مدربين قلائل توجوا بألقاب في بلاد أوروبية مختلفة، فاز بالدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وأحرز أيضا دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع بورتو والثانية رفقة إنتر ميلان.

لكنه لم يفز بلقب منذ 2017، حين توج بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

ويقود مورينيو فريق توتنام منذ نوفمبر 2019، ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب في الدور ثمن النهائي.

ويحل توتنام ضيفا على نيوكاسل يونايتد في 4 إبريل في الجولة 30 من الدوري.