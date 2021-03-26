مدرب حراس الكونغو الديمقراطية لـ في الجول: لهذا السبب لم يشارك بواليا ضد الجابون

الجمعة، 26 مارس 2021 - 14:44

كتب : محمد عبد العظيم

والتر بواليا - الأهلي وبيراميدز

كشف روبيرت كيديابا مدرب حراس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية سبب عدم مشاركة والتر بواليا، مهاجم الأهلي، ضد مضيفته الجابون يوم الخميس في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال كيديابا لـFilGoal.com:"لم نتأكد بعد من صحة موقفنا بشأن إشراكه في المباريات، بسبب أزمة جنسيته المزدوجة بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا".

وواصل "طلبنا من كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) تأكيدا بصحة موقفنا لكنه تأخر في الرد، لذا قررنا عدم الدفع به حتى لا نكون عرضة للعقاب".

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واستمر "فور وصول تأكيد كاف سيشارك ضد جامبيا، فهو لاعب هام وإضافة كبيرة للمنتخب".

وانضم بواليا (25 عاما) لقائمة منتخب الكونغو الديمقراطية لأول مرة في تاريخه في مارس الجاري استعدادا للجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ولأن والده زامبي ووالدته كونغولية ورحل صغيرا من الكونغو الديمقراطية إلى زامبيا، يحمل بواليا جنسية البلدين. (التفاصيل)

ولم يلعب بواليا أي مباراة لمنتخب زامبيا الأول.

وخسرت الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد أمام الجابون لتفقد فرصة التأهل لكأس إفريقيا 2021.

وتستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب جامبيا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات.

والتر بواليا الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس إفريقيا
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