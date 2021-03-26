هنري يعلن ابتعاده عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "الحجم الهائل للعنصرية والتعذيب العقلي"

الجمعة، 26 مارس 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

تيري هنري - مونتريال إمباكت

أعلن تيري هنري نجم منتخب فرنسا وأرسنال وبرشلونة الأسبق ابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى تُنظم المنصات نشاطها ضد العنصرية والتنمر.

وقال هنري في بيان نشره عبر صفحاته:

"من صباح الغد (السبت) سأقوم بإبعاد نفسي عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس النشاط والشراسة. التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر".

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"إن الحجم الهائل للعنصرية والبلطجة والتعذيب العقلي الناتج عن ذلك للأفراد يعد ساما للغاية بحيث لا يمكن تجاهله. يجب أن يكون هناك بعض المساءلة. من السهل جدا إنشاء حساب واستخدامه للتنمر والمضايقة دون عواقب ولا يزال مجهول الهوية".

"حتى يتغير هذا، سأقوم بتعطيل حساباتي عبر جميع المنصات الاجتماعية. وآمل أن يحدث هذا قريبا".

وتضم صفحة هنري الرسمية على فيسبوك 10 ملايين متابع، مقابل 2.3 مليون متابع عبر تويتر و2.7 مليون متابع عبر إنستجرام.

وكان هنري قد رحل عن تدريب مونتريال إمباكت الكندي مطلع العام الجاري لأسباب شخصية.

وكان الفرنسي قد أرسل رسالة قوية لدعم حملة "Black Lives Matter" بعدما جثى على ركبة واحدة في أول 8 دقائق و46 ثانية بمباراة مونتريال إمباكت ضد نيو إنجلاند ريفولشن في بطولة "الدوري الأمريكي يعود".

مدرب مونتريال إمباكت السابق ظهر حينها بقميص كُتب عليه "Black Lives Matter" تكريما للراحل جورج فلويد الذي توفي على يد الشرطة الأمريكية.

تيري هنري العنصرية
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