محرز ينافس كين و6 لاعبين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

يقود الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي اختيارات أفضل لاعب لشهر مارس 2021 في الدوري الإنجليزي.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

ويتسابق الجزائري مع 7 لاعبين أخرين على الجائزة وهم: أندريس كريستنسين (تشيلسي) – كليتشي إيهانتشيو (ليستر سيتي) – هاري كين (توتنام) – جيسي لينجارد (وست هام) – إيلان ميسيلر (ليدز يونايتد) – لوك شاو (مانشستر يونايتد) – لياندرو تروسارد (برايتون).

الدولي الجزائري خاض في شهر مارس 3 مباريات بقميص سيتي، فاز في 2 وخسر 1، وسجل 3 أهداف أمام ولفرهامبتون وساوثامبتون (ثنائية).

وحال فاز محرز بالجائزة ستكون تلك أول مرة للاعب ليستر سيتي السابق ومانشستر سيتي الحالي يحقق لقب أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي.

وكان إلكاي جوندوجان قد حصد الجائزة لشهري يناير وفبراير من العام الحالي.

فيما سبقه البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد لشهر نوفمبر وديسمبر 2020.

وكان دومينك كالفيرت لوين قد حصد الجائزة في شهر سبتمبر 2020، تبعه الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنام في شهر أكتوبر 2020.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات على النهاية بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.