تشابي ألونسو يجدد تعاقده مع ريال سوسيداد ب

أعلن نادي ريال سوسيداد تجديد عقد تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال سوسيداد ب حتى صيف 2022.

ألوتسو تولى تدريب الفريق الثاني للنادي الباسكي منذ بداية موسم 2019-2020 في الدرجة الثالثة الإسبانية وأنهى الموسم في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق التأهل.

وفي الموسم الجاري يتصدر فريقه جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 21 مباراة.

إجمالا قاد ألونسو الفريق في 47 مباراة فاز في 23 وتعادل في 12 وخسر 12.

يأتي ذلك عقب ارتباط اسم الدولي الإسباني السابق بتولي تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ الموسم المقبل خلفا لماركو رزوه.

بعدما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ألونسو قريبا من تدريب الفريق الذي وصل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

لكن تقرير صحيفة "كيكر" أوضح لاعب ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ الأسبق لم يتوصل لاتفاق مع الفريق الألماني. (طالع التفاصيل)

ألونسو أكمل دورته التدريبية من يويفا في عام 2018 مع زملائه السابقين في منتخب إسبانيا، راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز وخوان كابيدفيا، وتولى تدريب فريق ريال مدريد تحت 14 عاما.

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