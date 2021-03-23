كيكر: ألونسو لن يكون مدرب جلادباخ الجديد.. والمدير الرياضي للنادي: اختيارنا مختلف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

لن يصبح تشابي ألونسو نجم ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق مدربا لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ رغم التقارير التي قالت عكس ذلك، حسب تقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية.

وقال التقرير إن هناك تواصلا حدث بين تشابي ألونسو وإدارة جلادباخ، لكن دون التوصل لأي اتفاق، كما أنه ليس المرشح الرئيسي للدور.

وصرح ماكس إبريل المدير الرياضي لنادي جلادباخ عبر قناة ZDF الألمانية: "ألونسو لن يكون مدرب الفريق في الصيف، اختيار المدرب رقم 1 لنا مختلف".

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ألونسو أكمل دورته التدريبية من يويفا في عام 2018 مع زملائه السابقين في منتخب إسبانيا، راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز وخوان كابيدفيا، وتولى تدريب فريق ريال مدريد تحت 14 عاما.

كما أنه أصبح مدرب فريق ريال سوسيداد ب في عام 2019.

ألونسو يعرف الدوري الألماني جيدا إذ أنه خاض آخر محطاته كلاعب كرة قدم مع بايرن ميونيخ في الفترة من 2014-2017، وساهم في فوز الفريق بـ3 بطولات دوري وبطولة كأس ألمانيا والسوبر الألماني.

خلال تلك الفترة كلاعب، واجه ألونسو جلادباخ في 5 مباريات بالدوري الألماني فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين.

في ألمانيا الدوري الألماني
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