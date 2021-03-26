إي.إس.بي.إن: دورتموند مستعد لبيع هالاند مقابل 180 مليون يورو

الجمعة، 26 مارس 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن نادي بوروسيا دورتموند الألماني حدد سعر نجمه إرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

وكتبت الشبكة في تقريرها، وفقا لمصدر من النادي، أن دورتموند مستعد لبيع المهاجم مقابل 180 مليون يورو.

بات هالاند (20 عاما) حلم أندية النخبة في القارة العجوز، بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

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ويلعب مهاجم النرويج في دورتموند منذ يناير 2020 بعدما رحل عن ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

شارك في 49 مباراة مع دورتموند وسجل 49 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وأوضحت تقارير أن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة تريد انتداب الجوهرة النرويجية.

وإذا استطاع ناد توفير 180 مليون يورو لدورتموند والظفر بهالاند، فسيصبح الأخير ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بالتساوي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وانتقل مبابي لباريس مقابل 180 مليون يورو في 2018، وسبقه بعام اللاعب الأغلى في التاريخ، نيمار، الذي رحل عن برشلونة وانضم لبطل فرنسا مقابل 222 مليون يورو.

هالاند دورتموند
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