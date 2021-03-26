بسام: البدري طلب منا الفوز على جُزر القُمر لتصدر المجموعة

الجمعة، 26 مارس 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - محمد بسام

كشف محمد حارس مرمى منتخب مصر عن ما قاله حسام البدري مدرب الفراعنة بعد التعادل ضد كينيا.

وتعادل منتخب مصر ضد كينيا بهدف في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وضمن المنتخب التأهل للبطولة التي ستقام في الكاميرون.

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وقال بسام لقناة "أون تايم سبورتس": الهدف الأساسي والدائم هو الوصول لكأس الأمم والمنافسة عليها".

وأضاف "كنا نعلم أن المباراة ضد كينيا صعبة لأن هذا الأمل الأخير لهم للتأهل للبطولة".

وكانت كينيا تحتاج للفوز على مصر ثم على توجو في المباراة المقبلة للتأهل، لكن حرمها رسميا من اللعب في الكاميرون.

وأوضح "البدري قال لنا إن الجهاز الفني كان يرغب في تحقيق الانتصار ضد كينيا".

وتابع "البدري طلب منا الفوز على جُزر القُمر في المباراة المقبلة لكي نتصدر المجموعة".

وأتم بسام تصريحاته "عقب العودة للقاهرة سندخل في معسكر مغلق، وسنلعب لتحقيق الفوز وتقديم مستوى يليق بمنتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر ضد جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل في ختام تصفيات بطولة إفريقيا.

منتخب مصر محمد بسام
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