في إثارة الأهداف الستة.. الجزائر تطيح بـ زامبيا "ميتشو" وتصطحب زيمبابوي إلى أمم إفريقيا

فشل منتخب زامبيا في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بتعادله على أرضه 3-3 أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وبالتالي تأهل رسميا منتخب زيمبابوي مستفيدا من هذه النتيجة، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

التعادل رفع رصيد الجزائر إلى 11 نقطة في المركز الأول، لتضمن صدارة المجموعة.

ومن خلفها تأتي زيمبابوي بـ 8 نقاط التي ضمنت بدورها المركز الثاني، بسبب تفوق الجزائر عليها في المواجهات المباشرة.

وأخيرا اكتفت زامبيا برفع رصيدها إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد بوتسوانا، ليودعا المنافسات سويا.

وكانت زيمبابوي قد انتصرت على بوتسوانا بهدفٍ دون رد في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، لتضع قدما في النهائيات، قبل أن تتأهل رسميًا مستفيدة من تعثر زامبيا.

ويقود زامبيا فنيا الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني الأسبق للزمالك.

المباراة المثيرة عرفت تقدّم الجزائر بهدفين نظيفين في أول 25 دقيقة بواسطة رشيد غزال وإسلام سليماني.

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لكن زامبيا قلّصت الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 34 سجلها باتسون داكا.

الإثارة ارتفعت في الشوط الثاني عندما أدركت زامبيا التعادل بهدف كلاتوس تشاما في الدقيقة 52.

قبل أن يعيد إسلام سليماني بلاده الجزائر للمقدمة بهدف ثالث سريع في الدقيقة 55.

الأحداث الغريبة تواصلت عندما احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لـ زامبيا قبل 10 دقائق من النهاية سجلها داكا مدركا التعادل لأصحاب الأرض.

القرار أثار اعتراضات كبيرة من لاعبي الجزائر الذين دخلوا في مشاحانات مع لاعبي زامبيا بعد الهدف لتتوتر المباراة بشكل كبير.

زامبيا سجلت هدفا ثالثا بالفعل في الدقيقة 86 لكن راية الحكم رُفعت معلنة عن تسلل صحيح.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية المواجهة كاد أيوب اللاوي مدافع الجزائر أن يسجل بالخطأ في شباكه، لكن الكرة ارتدت من القائم بغرابة بالغة، لتودّع زامبيا المنافسات رسميا.