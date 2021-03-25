تصفيات إفريقيا – زيمبابوي تضع قدما في النهائيات بفوز تأخر بسبب مسحات كورونا

فاز منتخب زيمبابوي على مضيفه البوتسواني بهدف وحيد في ملعب فرانسيس تاون، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسجّل بيرفكت تشيكويندي هدف زيمبابوي الوحيد في الدقيقة 14 وكان كافيا لحصد النقاط الثلاث.

هدف جناح سيمبا التنزاني رفع رصيد زيمبابوي إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمّد رصيد بوتسوانا عند 4 نقاط.

وبالتالي ودّعت بوتسوانا المنافسات رسميًا وفقدت أي أمل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل قد تضمن زيمبابوي تأهلها رسميًا رفقة الجزائر –المتأهلة سلفا- هذا المساء، حال فشلت زامبيا في الفوز على الجزائر.

وحتى لو فازت زامبيا على الجزائر اليوم الخميس، فسيكون التعادل كافيا لـ زيمبابوي في مباراتها أمام زامبيا بآخر جولة حتى تضمن التأهل.

وتأخرت المباراة في الانطلاق لمدة 40 دقيقة بسبب تأخر وصول نتيجة مسحات كورونا الخاصة بلاعبي زيمبابوي.

المباراة انطلقت في الساعة 6:40 مساءً أخيرا، بعد أن جاءت مسحات لاعبي زيمبابوي سلبية.