ميكيل: هازارد قال إنه يستطيع تخطي رونالدو.. لكنه اسوأ لاعب تدربت معه

كشف جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق عن أن إدين هازارد زميله في الفريق ولاعب ريال مدريد الحالي لم يكن يتدرب بقوة أثناء تواجده في إنجلترا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد تشيلسي

ولعب هازارد مع ميكيل منذ عام عام 2012 وحتى عام 2017.

وقال ميكيل لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية: "لقد قلت دائما أن هازارد من أبرز اللاعبين الموهبين، فهو يتمتع بكل شيء مثل السرعة والقوة والمهارة، فهو يأتي خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأضاف "لقد قال هازارد عن نفسه: أرغب في أن أكون مثلهما، فأنا أستطيع رغم أنه لا يوجد لاعبا رائعا مثل ميسي لأنه من كوكب أخر، لكني أعتقد أنني يمكن أن أقترب من كريستيانو أو أصبح أفضل منه".

وواصل ميكيل: "هذه الكلمات كانت من هازارد لكنه يكن يقدم كل ما لديه، وكان أسوأ لاعب تدرب معه".

واستمر "يوم الأحد كان يفوز بالمباريات وكان رائعا لذلك لم يتحدث أي شخص أو يقول أي شيء".

وأردف "كان الأفضل على أرض الملعب، لكن خلال الاثنين والثلاثاء لم يبد وكأنه حاضرا، كان يقف ويسير رغم أن الجميع كان يقاتل ويصرخ خلال المران".

وأتم "لم يكن يفعل شيء (في المران)".

ورحل ميكيل عن تشيلسي عام 2017 وانتقل لفريق تيانجين تايجر الصيني.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في صيف 2019.

وعاني هازارد من إصابات عديدة مع ريال مدريد جعلته يغيب عن عدة مباريات منذ انتقاله للنادي الإسباني.