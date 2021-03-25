تصفيات إفريقيا – غانا تضمن التأهل.. وجنوب إفريقيا تضرب موعدا ناريا مع السودان

تأهل منتخب غانا إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، بتعادله 1-1 أمام جنوب إفريقيا في ملعب FNB ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات.

غانا تقدّمت في الدقيقة 49 بواسطة محمد قدوس صانع ألعاب أياكس أمستردام الذي عاد لهز شباك جنوب إفريقيا بعد أن سجل في مباراة الذهاب.

لكن جنوب إفريقيا أدركت التعادل في الدقيقة 51 سريعًا عن طريق بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.

ليسجل تاو هدفه الدولي رقم 13 بقميص البافانا بافانا، كما سجل هدفه الرابع في آخر 3 مباريات بالتصفيات الإفريقية.

ليرفع منتخب غانا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق المواجهات المباشرةً عن جنوب إفريقيا التي رفعت أيضا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب السودان ثالثًا بتسع نقاط، وتتواجد ساو تومي وبرينسيبي في المركز الرابع –الأخير- دون أي نقاط.

وشهدت المباراة بقاء جون أنتوي مهاجم بيراميدز على مقاعد بدلاء غانا دون أن يشارك.

حظوظ التأهل

الجولة الأخيرة بعد أيام ستكون حاسمة لتحديد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة النارية.

التاريخ سيكون 28 مارس، وستكون جنوب إفريقيا في ضيافة السودان أم درمان. بينما تستقبل غانا نظيرتها ساو تومي وبرينسيبي في مباراة ترتيبية.

غانا تحتاج إلى الفوز لتضمن صدارة المجموعة، ويكفيها التعادل حال عدم انتصار جنوب إفريقيا على السودان.

بينما يتأهل الفائز من السودان وجنوب إفريقيا إلى النهائيات، وسيكون التعادل كافيا لـ جنوب إفريقيا لتتأهل دون الدخول في حسابات.

فيما يحتاج السودان إلى الفوز فقط ولا غيره، لأن التعادل سيصعد تلقائيا بـ غانا وجنوب إفريقيا.

تعادل السودان وغانا في النقاط سيصب في صالح غانا المتفوقة في المواجهات المباشرة 2-1 على السودان، وهو الأمر الذي حسم تأهل غانا بالفعل.