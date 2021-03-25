بمشاركة كاسينجو.. الكونغو الديمقراطية تفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا وصعود الجابون وجامبيا

الخميس، 25 مارس 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

أوباميانج - الجابون

فقد منتخب الكونغو الديمقراطية فرصة التأهل إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022 بعد الخسارة أمام الجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات.

وتأهل عن المجموعة الرابعة منتخبا جامبيا والجابون بينما ودع الكونغو الديمقراطية وأنجولا، قبل جولة من ختام التصفيات.

وشارك كازادي كاسينجو مهاجم المصري البورسعيدي والكونغو الديمقراطية في خسارة منتخب بلاده أمام الجابون بثلاثة أهداف دون رد.

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ويغيب منتخب الكونغو الديمقراطية عن أمم إفريقيا لأول مرة منذ غيابه عن نسخة 2012 والتي شارك بعدها في أربع مناسبات متتالية.

وسجل أرون بوبيندزا ودينيس بوانجا وبيير أوباميانج أهداف الجابون الثلاثة على الترتيب.

أما منتخب جامبيا فضمن تأهله بعد الفوز بهدف دون مقابل أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويتصدر منتخب الجابون المجموعة بـ 10 نقاط قبل الجولة الختامية بينما جامبيا في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

أما الكونغو الديمقراطية ففي المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويحل منتخب الجابون ضيفا على أنجولا في الجولة الختامية يوم الإثنين بينما يستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية فريق جامبيا.

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