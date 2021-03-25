بسبب ميسي.. تقرير: برشلونة لن يتعاقد مع لاعب إيبار

الخميس، 25 مارس 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

بريان جيل لاعب إيبار

خرج بريان جيل لاعب إيبار المعار من إشبيلية من حسابات برشلونة في الصيف المقبل بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يراقب جيل منذ أن كان لاعبا لإشبيلية لكنه لن يتحرك لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن رغبة إدارة برشلونة في التجديد لليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي والبحث عن مهاجم صريح يعد الأولوية للنادي الكتالوني في الصيف المقبل.

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ويمتلك جيل شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ40 مليون يورو.

وانضم جيل لمنتخب إسبانيا في التوقف الدولي لشهر مارس، الذي يستعد لخوض تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

ولعب جيل (20 عاما) 22 مباراة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع مثلهما في كل المسابقات.

برشلونة ليونيل ميسي
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