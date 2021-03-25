تشكيل كينيا - أولونجا وجوما يقودان الهجوم أمام منتخب مصر

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

منتخب كينيا

أعلن جاكوب مولي تشكيل منتخب كينيا لمواجهة مصر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويقود مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري تشكيل المنتخب الكيني، وإلى جواره مسعود جوما مهاجم شبيبة القبائل الجزائري.

تعرف أيضا على تشكيل منتخب مصر الذي يشهد ظهور محمد صلاح أساسيا. (طالع التفاصيل)

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وجاء تشكيل كينيا كالآتي:

حراسة المرمى: إيان أوتينو

الدفاع: دانييل ساكاري – إريك أوما – جونستون أوماروا – جوشوا أونيانجو

الوسط: أنتوني أكومو – كينيث موجونا – لورانس جوما – عبد الله حسن

الهجوم: مسعود جوما – مايكل أولونجا

منتخب جُزر القُمر تأهل بشكل رسمي بعد التعادل السلبي دون أهداف مع توجو رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

ويحتاج المنتخب الكيني للفوز من أجل الإبقاء على آماله في التأهل للجولة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، مقابل 8 لمصر.

تشكيل كينيا مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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