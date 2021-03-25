تشكيل كينيا - أولونجا وجوما يقودان الهجوم أمام منتخب مصر

أعلن جاكوب مولي تشكيل منتخب كينيا لمواجهة مصر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويقود مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري تشكيل المنتخب الكيني، وإلى جواره مسعود جوما مهاجم شبيبة القبائل الجزائري.

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وجاء تشكيل كينيا كالآتي:

حراسة المرمى: إيان أوتينو

الدفاع: دانييل ساكاري – إريك أوما – جونستون أوماروا – جوشوا أونيانجو

الوسط: أنتوني أكومو – كينيث موجونا – لورانس جوما – عبد الله حسن

الهجوم: مسعود جوما – مايكل أولونجا

Harambee Stars starting lineup for their 2022 AFCON Qualifier against Egypt at the MISC Kasarani, 7 pm#Tunaweza pic.twitter.com/qdDOnhVaP1 — Harambee Stars (@harambee__stars) March 25, 2021

منتخب جُزر القُمر تأهل بشكل رسمي بعد التعادل السلبي دون أهداف مع توجو رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

ويحتاج المنتخب الكيني للفوز من أجل الإبقاء على آماله في التأهل للجولة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، مقابل 8 لمصر.