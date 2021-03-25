تشكيل منتخب مصر - عودة صلاح لأول مرة منذ 2019.. وأحمد منصور ظهير أيسر أمام كينيا

الخميس، 25 مارس 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

يظهر محمد صلاح للمشاركة أساسيا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية 2019، أمام كينيا.

ويحل المنتخب المصري في تمام السادسة مساءً أمام كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وكان الظهور الأخير لصلاح بقميص المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 بثمن النهائي.

أخبار متعلقة
الاتحاد الكيني يرصد مكافأة ضخمة في حالة الفوز على مصر استراحة مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. نهاية الشوط الأول مدرب كينيا لـ في الجول: جاهزون لمواجهة مصر.. نريد تحقيق فوز تاريخي تشكيل مصر المتوقع – مصطفى محمد يقود الهجوم أمام كينيا.. ومفاضلة من البدري

ويبدأ أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، فيما يقود أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش مركز قلب الدفاع.

ويجاور صلاح في الهجوم محمود حسن تريزيجية ومصطفى محمد.

وجاء تشكيل المنتخب المصري أمام كينيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشه"

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية" - مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش " - محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد "زيزو" - محمد شريف - عمرو السولية - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعة.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جُزر القُمر، فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الفراعنة لنقطة على الأقل لضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

منتخب مصر كينيا تشكيل منتخب مصر في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب يزور الاتحاد السكندري 9 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان عن موعد بداية ونهاية موسم 2021-2022 لـ الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة أحد لاعبي منتخب ألمانيا بفيروس كورونا 28 دقيقة | أوروبا
تشكيل منتخب مصر - عودة صلاح لأول مرة منذ 2019.. وأحمد منصور ظهير أيسر أمام كينيا 35 دقيقة | منتخب مصر
الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في السودان 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد الكيني يرصد مكافأة ضخمة في حالة الفوز على مصر ساعة | منتخب مصر
لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو يطلب صفقتين لـ يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. بداية الشوط الثاني ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 2 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 3 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 4 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني
قد ينال إعجابك