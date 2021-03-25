تشكيل منتخب مصر - عودة صلاح لأول مرة منذ 2019.. وأحمد منصور ظهير أيسر أمام كينيا

يظهر محمد صلاح للمشاركة أساسيا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية 2019، أمام كينيا.

ويحل المنتخب المصري في تمام السادسة مساءً أمام كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وكان الظهور الأخير لصلاح بقميص المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 بثمن النهائي.

ويبدأ أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، فيما يقود أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش مركز قلب الدفاع.

ويجاور صلاح في الهجوم محمود حسن تريزيجية ومصطفى محمد.

وجاء تشكيل المنتخب المصري أمام كينيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشه"

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية" - مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش " - محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد "زيزو" - محمد شريف - عمرو السولية - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعة.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جُزر القُمر، فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الفراعنة لنقطة على الأقل لضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.