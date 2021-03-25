الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

الخميس، 25 مارس 2021 - 15:51

كتب : حسام نور الدين

خالد الدرندلي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي، تكليف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان لمواجهة المريخ.

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

الأهلي سيواجه المريخ يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
بمشاركة وليد سليمان.. الأهلي يهزم شبابه برباعية وديا شطة لـ في الجول: الأهلي مقبل على فترة صعبة يستطيع عبورها بفضل قائمته القوية وليد صلاح لـ في الجول: على موسيماني تطوير هجوم الأهلي.. وكهربا أمامه فرصه أخيرة حمادة صدقي لـ في الجول: فترة التوقف غير مفيدة لـ موسيماني والأهلي.. وشريف يستحق فرصة أكبر

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في البطولة.

في المقابل، يحتل المريخ المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

الأهلي خالد الدرندلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب يزور الاتحاد السكندري 9 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان عن موعد بداية ونهاية موسم 2021-2022 لـ الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة أحد لاعبي منتخب ألمانيا بفيروس كورونا 28 دقيقة | أوروبا
تشكيل منتخب مصر - عودة صلاح لأول مرة منذ 2019.. وأحمد منصور ظهير أيسر أمام كينيا 35 دقيقة | منتخب مصر
الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في السودان 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد الكيني يرصد مكافأة ضخمة في حالة الفوز على مصر ساعة | منتخب مصر
لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو يطلب صفقتين لـ يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. بداية الشوط الثاني ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 2 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 3 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 4 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني
قد ينال إعجابك