الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

أعلن النادي الأهلي، تكليف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان لمواجهة المريخ.

ويسافر الأهلي إلى السودان يوم المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

الأهلي سيواجه المريخ يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في البطولة.

في المقابل، يحتل المريخ المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.