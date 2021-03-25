رغم ضمان التأهل لأمم إفريقيا.. بلماضي: عقليتنا هي الفوز بكل المباريات

الخميس، 25 مارس 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على أهمية مباراتي زامبيا وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا رغم ضمان التأهل.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية: "أستغرب تقليل البعض من شأن مباراتي زامبيا وبوتسوانا، من يعتقد ذلك لا يعرف أي شيء".

وأضاف "لقاء زامبيا مهم لأن المنافس سيقدم أفضل مستوياته ولأنه يستهدف التأهل للبطولة".

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وتابع مدرب الجزائر "مباريات مثل هذه مفيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا مقبلون على تصفيات كأس العالم".

المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا لكأس العالم والتي تضم بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

وأتم "عقليتنا هي الفوز في كل المباريات، وعلينا المواصلة في تحقيق النتائج الإيجابية".

محاربو الصحراء في صدارة المجموعة بـ10 نقاط وضمن التأهل لأمم إفريقيا، بينما تتصارع منتخبات زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا على البطاقة المؤهلة الثانية.

زيمبابوي تملك 5 نقاط، وبوتسوانا 4 وزامبيا تحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

الجزائر جمال بلماضي
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