وفاة والدة رزاق سيسيه وشقيقتيه

الخميس، 25 مارس 2021 - 13:35

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

تلقى رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، خبر وفاة والدته وشقيقتيه صباح اليوم الخميس.

وعلم رزاق سيسيه، بأن والدته وشقيقتيه توفوا اليوم الخميس، إثر حادث سير في كوت ديفوار.

ويسافر اللاعب إلى كوت ديفوار خلال ساعات، لمباشرة إجراءات الدفن بعد سماح إدارة نادي الاتحاد السكندري له.

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رزاق سيسيه انضم مؤخرا لمنتخب كوت ديفوار لأول مرة، قبل أن يخرج من القائمة النهائية للأفيال.

ويقضي سيسيه الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري للموسم الثالث على التوالي.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

في الدوري الاتحاد السكندري رزاق سيسيه
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