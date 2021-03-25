دايلي ميل: اقتراح 8000 مشجع لحضور نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتحديد الحاضرين

تٌعقد محادثات لبحث حضور الجماهير لمباراة مانشستر سيتي وتوتنام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فأنه قد تتاح الفرصة لتواجد 8 آلاف مشجع للمباراة المقرر إقامتها يوم 25 أبريل المقبل.

يأتي ذلك في ظل محاولة الحكومة الإنجليزية بحث عودة الجماهير في الجولات الأخيرة من الدوري.

وأضاف التقرير أن أغلب التذاكر المطروحة ستقدم إلى الأطقم الطبية كتوجيه الشكر لعملهم أثناء تفشي فيروس كورونا.

وواصل التقرير أن سكان مدينة لندن سيحظون بفرصة الحصول على تذاكر مما قد يتيح تواجد عدد أكبر لجماهير توتنام ممثل العاصمة الإنجليزية.

ومن غير المؤكد هل سيُسمح لجماهير سيتي بالانتقال من مدينة مانشستر إلى لندن أم لا، وقد يضطر الحاضرون أيضا إلى تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي للدخول إلى الملعب.

ووفقا لتوجيهات الحكومة البريطانية حاليا فالآمال منعقدة على استضافة 10 آلاف مشجع أو ربع مساحة الاستاد بالكامل، أيهما أصغر بين الرقمين، بداية من يوم 17 مايو.

وكان ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تقام آخر جولتين من الموسم الجاري للمسابقة بحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف مشجع.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في تقرير سابق أن نادي وست هام يونايتد يستعد للترحيب بـ10 آلاف مشجع من حملة التذاكر الموسمية خلال مباراته الأخيرة في الموسم ضد ساوثامبتون.