بوليسيتش يبدى رغبته في المشاركة بـ الأولمبياد.. وقد يكرر ما فعله نيمار في 2016

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 19:40

كتب : إسلام أحمد

كريستيان بوليسيتش - الولايات المتحدة الأمريكية

أبدى كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأمريكي رغبته في المشاركة بالأولمبياد، لكنه لن يتحكم في شيء، وقد يكرر ما فعله نيمار من قبل.

كريستيان بوليسيتش

النادي : تشيلسي

وقال بوليتسيش لموقع ProSoccerTalk: "تعتبر الألعاب الأولمبية شرفا عظيما بالطبع أن تشارك بها وسيكون تمثيل بلدك في الألعاب الأولمبية أمرا رائعا".

وأضاف "أنا أدعم اللاعبين بشكل كامل في التصفيات الآن. إنه شيء فكرت فيه وأردت أن ألعب فيه. من الواضح أنني لا أستطيع التحكم في ما يجري بالضبط وما هو الأفضل بالنسبة لي في ذلك الوقت، لا أستطيع أن أقول. لكنه شيء أود أن أشارك به".

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ويواصل المنتخب الأمريكي الأولمبي خوض البطولة المؤهلة لنهائيات مسابقة كرة القدم عن قارة أمريكا الشمالية في الوقت الحالي.

وحجز المنتخب الأمريكي مقعده في المربع الذهبي، إذ يحتاج للفوز على منافسه في نصف النهائي للعودة للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب عن النسختين الأخيرتين.

وحال نجح المنتخب الأمريكي التأهل للأولمبياد، سيكون على جناح تشيلسي الاختيار بين المشاركة في بطولة الكأس الذهبية أو أولمبياد طوكيو.

وتنتهى بطولة الكأس الذهبية –تعادل كأس الأمم الإفريقية في أمريكا الشمالية- قبل 6 أيام من المباراة النهائية لأولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

جريج بيرهالتر مدرب المنتخب الأمريكي قال يوم الأربعاء في هذا السياق: "لست الشخص الذي يجيب على هذا السؤال حول اللاعبين في الأولمبياد، الشخص الذي يجيب على هذا السؤال هو أندية اللاعبين. يجب أن نجلس ونجري هذه المحادثات مع هذه الأندية. هل تريد إطلاق سراح لاعبيك للمشاركة في الأولمبياد، وماذا سيقولون؟ إنها معركة شاقة نقاتلها".

وقد يكرر بوليسيتش ما فعله نيمار في أولمبياد ريو 2016 عندما توصل برشلونة لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي على اتفاق بغياب نيمار«» عن كوبا أمريكا المئوية مقابل مشاركته في أولمبياد ريو.

وقاد اللاعب رقم 10 حينها منتخب بلاده لحصد اللقب الوحيد الغائب عن خزائنها.

بوليسيتش (22 عاما) يحق له المشاركة في الأولمبياد دون تكليف منتخب بلاده مقعدا لفوق السن، وهو نفس الحال لعدد كبير من اللاعبين، أبرزهم ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس وجيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند وسيرجينو ديست لاعب برشلونة وتايلر آدامز لاعب ريد بول لايبزج.

كريستيان بوليسيتش أولمبياد طوكيو
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