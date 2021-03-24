نيدفيد: رونالدو مستمر مع يوفنتوس.. وبيرلو سيبقى في منصبه

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - أندريا بيرلو

أكد بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل مشددا على بقاء أندريا بيرلو في منصبه كمدير فني للسيدة العجوز.

وقال نيدفيد لشبكة "DAZN": "بيرلو هو مدرب يوفنتوس سيظل مدرب يوفنتوس بنسبة 100%".

وأضاف "لقد بدأنا المشروع الجديد تحت قيادته وكنا نعلم أننا سنواجه العديد من التحديات"

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وتابع "نحن نشعر بالهدوء، وبيرلو لديه كل شيء ليكون مدربا عظيما".

وحول مستقبل رونالدو مع الفريق، قال: "رونالدو لن يرحل، وهو لديه عقد مستمر حتى 2022، وبعدها سنرى ماذا سيحدث".

وأكمل "رونالدو دفعنا للأمام. لقد سجل أكثر من 100 هدفا خلال 120 مباراة في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "هو بسيط للغاية، قد لا يبدو كذلك من الخارج، لكنه يعد نموذجا للاعب الذي حقق أهداف مذهلة بموهبة كبيرة وعمل ضخم".

وعن غياب باولو ديبالا بسبب الإصابة، قال: "نفتقده للغاية، أعتقد أنه لم يلعب أكثر من 800 دقيقة هذا الموسم، فتواجده كان يعطينا المزيد من الخيارات".

وأتم "يتبقى له موسم مع الفريق ويوفنتوس سيقدر كل الاحتمالات الواردة في سوق الانتقالات".

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ضد بورتو في دور الـ16.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 27 مباراة في الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر متصدر الترتيب بـ65 نقطة.

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