وليد عبد اللطيف لـ في الجول: التحدي الأهم أمام كارتيرون هو تغيير طريقة لعب الزمالك

الخميس، 25 مارس 2021 - 10:42

كتب : أحمد شاكر

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

يرى وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أن التحدي الأهم الذي يواجه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو تغيير طريقة اللعب والهجوم بشكل أكبر على مرمى الخصوم.

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لمعرفة رأيهم كيف يستفيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من فترة التوقف الحالية قبل العودة والمنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف لـFilGoal.com: "التحدي الأهم الذي ينتظر كارتيرون مع الزمالك هو قدرته على تغيير طريقة اللعب وتقديم الجديد مع الفريق من حيث الشكل والأداء والنتائج".

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وأضاف "ولابد أن يعلم اللاعبين حجم المسؤولية على عاتقهم ويستفيقوا سريعا ولابد أن يجهز الجهاز الفني البدلاء بشكل أفضل".

وأكمل "موقف الفريق في إفريقيا صعب للغاية والطريقة التي لعب بها أمام الترجي غير مناسبة وتراجع للدفاع دون داعي".

وأشار "لابد أن يصب الفريق تركيزه بالكامل في الدوري ويحافظ على سلامة اللاعبين على في الجانب النفسي".

وأتم تصريحاته "لابد من تجهيز عبد الله جمعة لمركز الجناح لتعويض قلة الفاعلية على المرمى من الأجنحة".

الزمالك كارتيرون
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