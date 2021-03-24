نادر السيد لـ في الجول: يجب أن يقاتل الزمالك في إفريقيا حتى إذا كانت الفرصة ضعيفة

يرى نادي السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفريق الأبيض يجب أن يقاتل بكل قوة في إفريقيا حتى إذا كانت فرصته ضعيفة.

أسامة فيصل النادي : الزمالك الزمالك

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لمعرفة رأيهم كيف يستفيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من فترة التوقف الحالية قبل العودة والمنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال نادر السيد لـFilGoal.com: "يجب أن يفرض كارتيرون سيطرته وأسلوبه على الفريق لأن طريقته تختلف تماما عن باتشيكو، فهو يفضل التحفظ الدفاعي ثم الانتقال للهجوم عكس باتشيكو الذي يحب الاستحواذ على الكرة".

وواصل "والطريقتين نجحوا مع الزمالك ولاعبيه".

وأكمل "كارتيرون سيحتاج لوقت من أجل تطبيق طريقته مع الزمالك ويجب عليه استغلال فترة التوقف في هذا الأمر".

وشدد "يجب على الزمالك القتال لآخر لحظة في بطولة إفريقيا لأن في كثير من الأحيان وبعد أن نكون في موقف صعب نجد حلولا في النهاية".

وأوضح "وحتى لا يشعر الفريق بالندم على أي فرصة أتيحت له ولم يستغلها، ويجب أن يركز الفريق في إفريقيا أولا ثم الدوري".

وواصل "أسامة فيصل يستحق الحصول على فرصة كبيرة حتى يقدم مستوى مميز مثلما حدث مع مصطفى محمد، مع تركيزه أكثر على اللعب داخل منطقة الجزاء".

وأتم تصريحاته "كذلك حسين فيصل وإمام عاشور في وسط الملعب، ويجب أن يحصل مروان حمدي على الثقة حتى يقدم مستوى جيد في هجوم الفريق".