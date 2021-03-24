الأهلي يحدد موعد السفر إلى السودان لمواجهة المريخ

حدد الأهلي موعد السفر إلى السودان لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان.

وأوضح عبد الحفيظ أن الهلال سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي سيحتضن مباراة الأهلي والمريخ أيضا في اليوم التالي.

وأشار إلى أنه جار الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.

كما تواصل عبد الحفيظ مع طاقم السفارة المصرية في السودان من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي.

ويكثف الجهاز الإداري في الأهلي تحركاته في الوقت الحالي لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر إلى السودان.