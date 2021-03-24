فينالدوم ينفي أنباء ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة

نفى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

فينالدوم ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا منذ يناير الماضي، على أن ينضم إليه في الصيف المقبل.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع أنفيلد ووتش: "سيتحدثون دائما عن مستقبلي ولكن كما قلت في مناسبات أخرى ليس لدي أي أخبار حتى الآن".

وأضاف "يقولون هذا في وسائل الإعلام ولكن ليس لدي أخبار جديدة".

قبل أيام زعمت جريدة تايمز أن فينالدوم وافق على الانضمام إلى برشلونة مع نهاية عقده مع الريدز.

وشدد الدولي الهولندي "عندما يكون هناك أنباء جديدة حول مستقبلي سأتحدث عن ذلك، لكن الآن لا يوجد".

وقالت جريدة "تايمز" إن فينالدوم وافق بالفعل بشكل مبدئي على عرض برشلونة، مفضلا ترك ليفربول الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري.

وبالتالي، ينتقل فاينالدوم إلى برشلونة مجانا بنهاية عقده، وسيكون الصفقة الأولى في عهد رئيس برشلونة الجديد، خوان لابورتا.

وكذلك، تبدو الصفقة وكأنها تجديد للثقة في رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، الذي كان قد وضع مواطنه الهولندي على رأس طلباته قبل بداية الموسم الجاري.

فينالدوم من منتجات أكاديمية فاينورد العريقة، وانتقل منه لإيندهوفن في 2011، ومنه إلى نيوكاسل عام 2015.

وفي 2016، انتقل صاحب الـ 30 عاما إلى ليفربول، ورفع معهم لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.