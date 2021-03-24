ماذا ينتظر أرسنال – مفترق طرق أرتيتا

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

موعدنا الآن مع أرسنال، الذي يقف على مفترق طرق قد يؤثر على النادي لسنوات مقبلة.

الموقف والهدف

الموقف: أرسنال يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 42 نقطة، بعد بداية موسم مخيبة، وانطلاقة مميزة من بعد البوكسينج داي تحديدا.

فكرة الوصول للمركز الرابع الذي يحتله تشيلسي على بعد 9 نقاط، يبدو غير واقعي مع تبقي 9 مباريات في الدوري.

الهدف: أرسنال سيستهدف احتلال المركز السادس، الذي يحتله حاليا توتنام على بعد 6 نقاط من أرسنال، لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل. بالطبع، كل ما يتخطى المركز السادس هو مكافأة لتجربة ميكيل أرتيتا التي تأتي بعد انتقال كارثي للسلطة من أرسين فينجر لأوناي إيمري.

المنافسة على المقاعد الأوروبية في إنجلترا صعبة للغاية، ومن الممكن أن تضم تشيلسي الرابع بـ 51 نقطة حتى أرسنال التاسع صاحب الـ 42 نقطة.

ولكن على المستوى الأوروبي، تبدو آمال أرسنال مفهومة أكثر.

التأهل لدوري الأبطال عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي، يبدو هدف كتيبة أرتيتا في الوقت الحالي. أرسنال سيقابل سلافيا براج التشيكي في دور الثمانية، وإذا تأهل لنصف النهائي سيواجه الفائز من فياريال بقيادة خبير الدوري الأوروبي ومدرب المدفعجية السابق إيمري، أو دينامو رغرب الكرواتي.

أياكس، روما، مانشستر يونايتد، غرناطة، هم المنافسون في النصف الآخر من البطولة.

المنافسون

في الدوري، سيواجه أرسنال عددا من منافسيه المباشرين على المراكز الأوروبية، يستهلها بمواجهة ليفربول يوم 3 أبريل.

أرسنال كذلك سيستضيف إيفرتون، ويخرج لمواجهة تشيلسي، ضمن مبارياته الـ 9 المتبقية في الدوري.

بقية المواجهات تبدو محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنظر لسجل أرسنال المليء بالإحباطات أمام الصغار. على الترتيب، سيواجه أرسنال ليفربول، ثم شيفيلد يونايتد، ثم فولام، ثم إيفرتون، ثم نيوكاسل، ثم وست بروميتش، ثم تشيلسي، ثم كريستال بالاس، وينهي الدوري بمواجهة برايتون.

أرسنال سيأمل لحصد أكبر عدد من النقاط من أصل 27 مازالوا متاحين، وانتظار تعثر منافسيه سواء على يده أو على يد بقية الفرق.

في الدوري الأوروبي، مصير الفريق في يده، ولكن أمام تجربة أرتيتا مفترق طرق. هل يركز تماما على الدوري الأوروبي أم يحاول على الجبهتين بنفس القوة؟

مستقبل المدير الفني

لا يبدو مستقبل أرتيتا في خطر بأي شكل من الأشكال. أرسنال أطلق يد أرتيتا في فريق الكرة بشكل كبير، ووصل الأمر به أن يعاقب قائد الفريق بيير إيمريك أوباميانج قبل دربي شمال لندن. أشياء لن يفعلها مدرب مهدد من قبل إدارة ناديه.

ويستمر تعاقد أرتيتا مع أرسنال حتى 2023، ويبدو في مكان لإكمال مدة عقده على الأقل.

غيابات

استعاد أرسنال مؤخرا بوكايو ساكا من إصابة قصيرة، كما استعاد جابرييل مارتينللي من إصابة طويلة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بعيدا عن إصابات طفيفة لويليان، وإميل سميث رو.

توقع

مع أرسنال، لا يمكن توقع أي شيء. لكن يستطيع الفريق الوصول للمركز السادس في الدوري، والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.