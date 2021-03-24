ماذا ينتظر توتنام - ثاني ألقاب القرن 21.. وصراع "التوب فور"

ودع توتنام منافسات الدوري الأوروبي في مفاجأة قوية أمام دينامو زغرب قبل أيام من التوقف الدولي.

ينافس توتنام بقيادة جوزيه مورينيو على لقب كأس الرابطة بعد وصوله إلى النهائي لمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب أخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويدخل توتنام بعد خروجه من الدوري الأوروبي صراع المنافسة على أول أربعة مراكز في الدوري الإنجليزي لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

الموقف والهدف

يحتل توتنام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 29 جولة وقبل 9 جولات من النهاية.

تتنافس الأندية من المركز الرابع إلى الثامن على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بين فرق تشيلسي ووست هام وتوتنام وليفربول وإيفرتون، إذ أن الفارق بين تشيلسي وإيفرتون 5 نقاط فقط.

مواجهات صعبة منتظرة أمام توتنام بعد فترة التوقف الدولي لكن ربما خروج السبيرز من الدوري الأوروبي يجعل تركيز الفريق أكثر على مباريات الدوري.

الهدف الأخر للفريق هو التتويج بثاني ألقاب السبيرز في القرن الـ 21، إذ لم يتوج توتنام بأية ألقاب منذ كأس الرابطة في 2008 على حساب تشيلسي.

يلعب توتنام أمام مانشستر سيتي يوم 25 أبريل على نهائي كأس الرابطة وحقق السيتي أخر ثلاثة ألقاب من البطولة.

المنافسون

مانشستر سيتي يعتبر منافس توتنام الأبرز بسبب الوصول إلى نهائي كأس الرابطة، مواجهة صعبة منتظرة للسبيرز أمام حامل اللقب في أخر ثلاث نسخ والأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي.

يواجه توتنام منافسة صعبة مع أندية تشيلسي ووست هام وليفربول وإيفرتون على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

تشهد التسع جولات المقبلة منافسة شرسة بين الأندية لحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو على أقل تقدير التأهل للدروي الأوروبي.

المدير الفني

تم تعيين جوزيه مورينيو لقيادة توتنام في نهاية نوفمبر 2019 ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2023.

لم يحقق مورينيو إنجازا مع الفريق على المستوى القاري ودخل في منافسة شرسة على مراكز التأهل الأوروبي في الدوري لكنه وصل إلى نهائي كأس الرابطة.

ربما تحقيق توتنام لقب كأس الرابطة يكون كافيا لكتيبة مورينيو هذا الموسم، ولا تشير التقارير الإنجليزي إلى إمكانية رحيل مورينيو حتى بعد الخروج القاري.

وكان توتنام قد ودع الدوري الأوروبي من ثمن النهائي بعد الخسارة 3-0 أمام دينامو زغرب الكرواتي رغم فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل.

التوقع

عقب التوقف الدولي يلعب توتنام 4 مباريات في شهر أبريل ستحدد بشكل كبير مصير الفريق هذا الموسم.

يلعب توتنام نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي يوم 25 أبريل في نهائي من مباراة واحدة.

ويخوض توتنام 3 مباريات في الدوري الإنجليزي في شهر أبريل أمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

إذا تعثر السبيرز في تلك المباريات سيصعب موقفه في المنافسة على المركز الرابع.

ترتيب مباريات الفريق:

4 أبريل يحل ضيفا على نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

11 أبريل يستضيف مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

17 أبريل يحل ضيفا على إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

25 أبريل أمام مانشستر سيتي (نهائي كأس الرابطة)

1 مايو يستضيف شيفلد يونايتد (الدوري الإنجليزي)

8 مايو يحل ضيفا على ليدز (الدوري الإنجليزي)

12 مايو يستضيف وولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

15 مايو يستضيف أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

23 مايو يحل ضيفا على ليستر (ختام الدوري الإنجليزي)