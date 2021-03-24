نبيه: ودية الشباب تحقق مكاسب عديدة.. الزمالك لديه قطاع ناشئين مميز

الأربعاء، 24 مارس 2021 - 14:18

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه - الزمالك

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام فريق الشباب بالنادي يوم الجمعة المقبل ستحقق مكاسب عديدة.

وأوضح المدرب العام في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي "المباراة ستساعد في تجهيز اللاعبين بالفريق الأول، والاطمئنان على العائدين من الإصابات، بخلاف الوقوف على مستوى مجموعة الشباب التي ستخوض المباراة أمام الفريق الأول".

وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا كليوباترا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية، ليستقر الجهاز الفني على مواجهة فريق الشباب بالنادي.

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وأكمل نبيه "النادي يمتلك قطاعا مميزا من اللاعبين الناشئين في الفترة الحالية، وسيتم الاستعانة بهم وفقا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون".

واستدرك "الجهاز الفني استعان بمجموعة من الناشئين في الفترة الحالية، وتم تصعيدهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأول نظرا لمستواهم المميز مع فرقهم".

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أسامة نبيه
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