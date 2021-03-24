مران الزمالك – عودة بنشرقي وتدريب خاص له مع محمود علاء.. وجلسة مع عبد الشافي

انتظم أشرف بنشرقي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان بنشرقي قد أدى تدريبات تأهيلية في مران أمس عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، وتدرب رفقة محمود علاء في مران اليوم الأربعاء على ركلات الجزاء بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة ودية مع فريق الناشئين بالنادي يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا كليوباترا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية.

وفضل الجهاز الفني خوض المباراة مع فريق الناشئين في إطار سياسة متابعة الناشئين المتميزين، وتصعيدهم للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وجهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران، وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلاله.

وخاض اللاعبون تقسيمة صغيرة، على هامش المران، حيث ركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.

وخصص الجهاز فقرة تدريبات استشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي.

وتولى كارتيرون الإشراف على التدريب، بجانب فرناندو مدرب الأحمال، ومعاونه أحمد عصمت.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران الجماعي.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .