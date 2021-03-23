المقاولون يهزم المقاصة وديا

حقق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعته بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ولعب المقاولون العرب أمام المقاصة بسبب فترة التوقف الدولي لارتباط المنتخب بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل عبد الله ياسين هدف المقاولون الوحيد في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز أمس الإثنين على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل هدفي الذئاب كريم مصطفى.

ويستعد المقاولون لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 أبريل المقبل بالاسكندرية ضمن الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 15 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر 9 مباريات.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى العاصمة الكينية نيروبي من أجل مواجهة كينيا مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحتاج الفراعنة لنقطة واحدة من المباراتين المقبلتين لضمان التأهل بشكل رسمي إلى أمم إفريقيا.