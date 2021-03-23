دياز: يجب أن يستمر ميلان هكذا والقتال من أجل الدوري
الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:05
كتب : FilGoal
يرى براهيم دياز لاعب ميلان الشاب أن الفريق يجب أن يستمر في القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي هذ الموسم.
براهيم دياز
النادي : ميلان
ونجح ميلان في تحقيق الفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 28 من الدوري الإيطالي ليواصل تقليص الفارق مع إنتر.
وقال دياز لـ راديو ماركا: "نشأ فريق يجمع بين اللاعبين الشباب وذوي الخبرة".
وشدد دياز "يجب أن نستمر على هذا النحو من أجل تحقيق أهدافنا".
وأوضح "علينا القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي حتى النهاية والمنافسة".
ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة بينما إنتر في الصدارة بـ 65 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام ساسولو.
وكان دياز -21عاما - قد انتقل إلى ميلان من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وخاض دياز 31 مباراة مع ميلان هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.