دياز: يجب أن يستمر ميلان هكذا والقتال من أجل الدوري

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

براهيم دياز - توماس رينكون - ميلان - تورينو

يرى براهيم دياز لاعب ميلان الشاب أن الفريق يجب أن يستمر في القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي هذ الموسم.

براهيم دياز

النادي : ميلان

ميلان

ونجح ميلان في تحقيق الفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 28 من الدوري الإيطالي ليواصل تقليص الفارق مع إنتر.

وقال دياز لـ راديو ماركا: "نشأ فريق يجمع بين اللاعبين الشباب وذوي الخبرة".

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وشدد دياز "يجب أن نستمر على هذا النحو من أجل تحقيق أهدافنا".

وأوضح "علينا القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي حتى النهاية والمنافسة".

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة بينما إنتر في الصدارة بـ 65 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام ساسولو.

وكان دياز -21عاما - قد انتقل إلى ميلان من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخاض دياز 31 مباراة مع ميلان هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ميلان براهيم دياز
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