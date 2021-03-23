هل اقترب من برشلونة؟ إريك جارسيا: سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي

أثار إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي المزيد من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي بتأكيده على رغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وارتبط اسم جارسيا خلال الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتحدث جارسيا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا أمام اليونان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 قائلا: "الكل يعلن أن ميسي أفضل لاعب في العالم".

وواصل "سيكون من الرائع اللعب بجوار أسبوعيا، ما يفعله لا يصدق".

وبسؤاله هل تواصل مع خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة قال: "لا لم يتواصل معي هو أو أي شخص آخر".

وأتم جارسيا "اتخذت قراري بعدم تجديد تعاقدي مع مانشستر سيتي، وما سيحدث في المستقبل لا أعلمه، الشيء الوحيد الآن أمامي هو التركيز على الحاضر".

وينتهي تعاقد صاحب الـ20 عاما مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

ويعد إريك جارسيا أحد ناشئي برشلونة قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في عام 2017.