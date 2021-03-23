ماذا ينتظر ليفربول - فرصة لإنقاذ الموسم.. ومصير معلق بيد الآخرين

بعد نهاية التوقف الدولي، سنكون على موعد مع الفترة الحاسمة لموسم شاق.

الدوريات الأوروبية وصلت للمرحلة الأهم، تظهر بوادر هوية البطل وتحدد ملامح المسابقات المحلية والقارية.

FilGoal.com يقربكم أكثر من الفرق الأوروبية الكبرى قبل العودة مرة أخرى للمنافسات، لتعرف ماذا ينتظرهم في شهري أبريل ومايو.

موعدنا مع ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الذي يمكنه إنقاذ موسمه السيئ في الشهرين المقبلين.

الموقف والهدف

الموقف: يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة في جدول الترتيب بعد مرور 29 جولة.

اللحاق بمانشستر سيتي المتصدر أصبح صعبا للغاية، فالفريق السماوي يملك 71 نقطة، بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب.

الهدف: سيدخل ليفربول في صراع مع الفرق التي تحتل من المركز الثاني حتى السادس بالدوري الإنجليزي من أجل احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

الفرق التي تعلو ليفربول في الجدول حاليا، هي مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي ووست هام يونايتد وتوتنام، فيما يتساوى من إيفرتون في عدد النقاط، ويبتعد عن أرسنال بـ4 نقاط، وأستون فيلا بـ5 نقاط.

كما يسعى لعبور عقبة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواصلة الطريق نحو النهائي من أجل إنقاذ موسمه.

المنافسون

أمام ليفربول 11 مباراة عقب العودة من التوقف الدولي، وقد تصبح 13 في حالة الوصول لنصف نهائي الأبطال، أو 14 حال استكمال المشوار للنهائي.

مواجهات نارية تنتظر ليفربول مع العودة، إذ يبدأ بمواجهة أرسنال في الدوري يوم السبت الرابع من أبريل وكلاهما يبحث عن التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، ثم لقاء ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

سيعود بعدها لإنجلترا لمواجهة أستون فيلا يوم السبت التالي وهي مباراة بتطلعات المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، ثم يستضيف ريال مدريد يوم الأربعاء.

عقب نهاية مهمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيلعب زملاء محمد صلاح ضد ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد قبل مواجهة نارية منتظرة أمام مانشستر يونايتد وهي مواجهة مباشرة مع منافس على مقاعد دوري الأبطال.

مواجهة يونايتد ستتوسط مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهل ليفربول على حساب ريال مدريد.

بعدها سيدخل ليفربول مبارياته الأربعة الأخيرة في الدوري ضد فرق كلها تلعب في النصف الثاني من الجدول، وهي ساوثامبتون ووست بروميتش ألبيون وبيرنلي وكريستال بالاس.

سيتوقف مصير ليفربول وأهدافه من هذه المباريات الأربعة، وفقا لنتائج باقي منافسيه في المباريات المقبلة.

مستقبل المدير الفني

يورجن كلوب الذي حقق لليفربول 4 ألقاب في المواسم الأخيرة لا يواجه خطر الإقالة الآن، لكن نتائجه عقب فترة التوقف الدولي وحتى نهاية الموسم قد تغير الأمر.

عقد كلوب مع الريدز يمتد حتى عام 2024 وسبق له وأن أكد أنه مستمر مع النادي واستبعد إمكانية تدريب المنتخب الألماني.

غيابات

يفتقد ليفربول العديد من لاعبيه بسبب الإصابة وهذا هو أهم أسباب نتائج السيئة هذا الموسم.

فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب يغيبون منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى القائد جوردن هندرسون المتوقع عودته عقب فترة التوقف الدولي.

لعب كلوب بلاعبي وسط في قلب الدفاع، وعندما يعود لاعب يصاب الآخر، فلا تجد ثنائية دفاعية مكتملة في أغلب الأوقات.

وليس من المنتظر عودة أحد المدافعين هذا الموسم، ليظل الاعتماد على أوزان كاباك القادم من شالكة والشاب نات فيليبس، أو عودة فابينيو للخلف لو أصيب أحدهما.

Just 60 seconds of Nat Phillips being absolutely boss 😍 pic.twitter.com/EZodoT4VoG — Liverpool FC (@LFC) March 21, 2021

توقع

سيظل ليفربول يحارب على بطاقات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي حتى النهاية، لكن نتائج منافسيه ستحدد مركزه في نهاية الموسم.

ففي الأسبوع الماضي انتصر ليفربول في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي، حين فاز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

كما أن فرصة ليفربول في عبور ريال مدريد ليست ضعيفة، وفي حالة عبور الملكي سيجد في طريقه الفائز من مواجهة تشيلسي وبورتو في نصف النهائي.