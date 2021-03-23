"بحاجة للتوقف للعثور على من أنا حقا".. رسالة مؤثرة من برانديلي عقب الاستقالة من تدريب فيورنتينا

بعث تشيزاري برانديلي المدير الفني لـ فيورنيتنا برسالة خاصة لجماهير الفريق عقب تقديم استقالته.

برانديلي تقدم باستقالته للنادي البنفسجي في قرار وصفته إدارة النادي بـ "الأسباب تتجاوز كرة القدم". (طالع التفاصيل)

نادي فيورنتينا نشر رسالة المدرب البالغ 63 عاما على موقعه لجماهير الفريق والذي جاء كالآتي:

"في هذه اللحظة من حياتي أجد نفسي في حالة من عدم الراحة السخيفة التي لا تسمح لي أن أكون على ما أنا عليه. شرعت في هذه التجربة الجديدة بفرح وحب، كما أنني حملتني حماسة الإدارة الجديدة".

"وربما كان هذا حبا كبيرا للمدينة، بسبب ذكرى اللحظات الجيدة للرياضة التي عشتها هنا، كنت أعمى عن العلامات الأولى التي تشير إلى وجود خطأ ما، لم يكن هناك شيء ما في مكانه بالضبط بداخلي".

"قراري تُمليه المسؤولية الجسيمة التي أتحملها أولا وقبل كل شيء تجاه اللاعبين والنادي، ولكن ليس أقلها الاحترام الذي أدين به لمشجعي فيورنتينا".

"كل من يدخل الملعب في هذا المستوى لديه موهبة معينة بلا شك، وأيا كان من لديه الموهبة فهو حساس ولن أرغب أبدا في أن يُنظر إلى عدم ارتياحي وأن يؤثر على أداء الفريق".

"في الأشهر الأخيرة، نما في داخلي ظل غيّر أيضا طريقتي في رؤية الأشياء. لقد جئت إلى هنا لأعطي 100%، ولكن بمجرد أن شعرت أن هذا لم يعد ممكنا، من أجل مصلحة الجميع قررت أن أتراجع".

"أشكر روكو كوميسو (مالك النادي) وجميع أفراد عائلته الرائعة، جو باروني ودانييل برادي (مسؤولا الفريق)، كانوا على مُقربة مني دائما ومن الفريق، لكن قبل كل شيء أشكر فلورنسا، التي أعرف أنها ستكون قادرة على فهم".

"أدرك أن مسيرتي التدريبية يمكن أن تنتهي هنا، لكني لا أشعر بأي ندم ولا أريد أن يكون لدي أي شيء. ربما هذا العالم الذي كان جزءا من حياتي كلها لم يعد مناسبا لي ولم أعد أتعرف على نفسي فيه".

"بالتأكيد سأكون قد تغيرت والعالم يسير بشكل أسرع مما كنت أعتقد. لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان الآن للتوقف عن الانجراف بهذه السرعة والتوقف للعثور على من أنا حقا".

وعاد برانديلي لتدريب فيورنتينا في نوفمبر الماضي، قاد خلالها الفريق في 20 مباراة حصد خلالها 21 نقطة، وعلى بُعد 5 نقاط من مراكز الهبوط.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أوضحت أن برانديلي قرر الرحيل عن فيورنتينا بعد الخسارة من ميلان بنتيجة 3-2 في ملعب أرتيمو فرانكي.

ولم يظهر المدير الفني عقب المباراة عبر وسائل الإعلام أو المؤتمر الصحفي ما فتح الباب حول رحيله.