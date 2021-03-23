برانديلي يستقيل من تدريب فيورنتينا "الأسباب تتجاوز كرة القدم"

أعلن نادي فيورنتينا استقالة تشيزاري برانديلي من تدريب الفريق.

وقال النادي عبر بيان رسمي: "وافق فيورنتينا بأسف شديد طلب المدرب وتفهم الأسباب التي تتجاوز كرة القدم".

ووفقا للشبكة الإيطالية فأن جوسيبي ياكيني المدير الفني السابق والذي تمت إقالته في نوفمبر 2020 من تدريب البنفسجي سيعود مرة أخرى لقيادة الفيولا.

الشبكة الإيطالية أوضحت أن برانديلي قرر الرحيل عن فيورنتينا بعد الخسارة من ميلان بنتيجة 3-2 في ملعب أرتيمو فرانكي.

📃| Nota ACF Fiorentinahttps://t.co/auh8ScyinN — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 23, 2021

ولم يظهر المدير الفني عقب المباراة عبر وسائل الإعلام أو المؤتمر الصحفي ما فتح الباب حول رحيله.

وعاد برانديلي لتدريب فيورنتينا في نوفمبر الماضي، قاد خلالها الفريق في 20 مباراة حصد خلالها 21 نقطة، وعلى بُعد 5 نقاط من مراكز الهبوط.

ياكيني الذي قاد فيورنتينا منذ الموسم الماضي، حتى الجولة السابعة من الموسم الجاري، أقيل بعدما حصد 8 نقاط من 7 مباريات، هو الأقرب للعودة لقيادة الفريق.

وكان ياكيني أول مدرب تتم إقالته في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وبعد استقالة برانديلي أصبح فيورنتينا أول فريق يقيل مدربين في الموسم.

وأقالت أندية جنوى وبارما وتورينو وكالياري وكروتوني مدربيها على مدار الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وتعد تلك الولاية الثانية للمدرب البالغ 64 عاما مع فيورنتينا بعد الفترة من 2005 إلى 2010 ونجح في قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا مرتين ونصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وكان برانديلي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا في الفترة من صيف 2010 وحتى صيف 2014.

كما سبق له قيادة كل من بارما وروما وجنوى في الدوري الإيطالي.

وقاد جالاتا سراي التركي وفالنسيا الإسباني بجانب النصر الإماراتي.