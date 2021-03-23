أحمد سامي: شعرت بالضيق بسبب انتقادات اللاعبين عبر مواقع التواصل لقائمة المنتخب

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

قال أحمد سامي مدرب سموحة إنه يشعر بالضيق مما وجده من انتقادات للاعبين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد خيارات منتخب مصر. وذلك عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

وصرح سامي: "انضمام مصطفى فتحي للمنتخب أسعدني جدا، لقد وصل إلى أعلى مكانة".

وواصل "عمله معنا مختلف عن طريقته في الزمالك".

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وأكمل "لا يمكن الحكم على أي لاعب بعدم الصلاحية، لكن لابد أن يعمل داخل إطار جماعي، هذا عامل مهم للغاية بل أهم من قدرات اللاعب نفسه".

وتابع "لأن مهارة بدون ذكاء، ينتقص الكثير من لاعب الكرة".

وأردف "خيارات المنتخب؟ أرى أن حسام البدري اختار أفضل مجموعة تناسب طريقة عمله، وعدم انضمام لاعب لا يعني أنه غير جيد".

واسترسل "من الوارد أن يظلم بعض اللاعبين، لكن ما يضايقني تغريدات اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد خيارات الجهاز الفني، لابد أن يعاقب من اتحاد الكرة، الأمر يضايقني جدا، أنا ضد هذا الموضوع، لابد من دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأتم "اعمل واجتهد أكثر لتنضم للمنتخب مستقبلا، لابد أن يكون اللاعب مقتنعا بأن الظلم له نهاية".

حسام البدري أعلن صباح اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجُزُر القُمر في توقف مارس الدولي. (طالع القائمة كاملة من هنا)

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