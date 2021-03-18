مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمته لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وشهدت القائمة عودة لاعبين مثل عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، وعمر جابر لاعب بيراميدز، ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، بجانب انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الذي قد يحصل على فرصة للعب مباراته الدولية الأولى مع منتخب مصر.

وكذلك شهدت القائمة ظهور أسماء محمد فاروق جناح بيراميدز ومصطفى فتحي جناح سموحة المعار من الزمالك وإسلام عيسى جناح بيراميدز بعد غياب، كما ينضم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا المعار للأهلي للمرة الأولى لمعسكر منتخب مصر.

ومن الجانب الآخر شهدت القائمة غياب أسماء مثل محمود علاء مدافع الزمالك لاعتبارات فنية لأول مرة منذ نوفمبر 2018، وعبد الله السعيد ومحمد حمدي ورمضان صبحي وأحمد حسن "كوكا" للإصابة.

وضمت القائمة أسماء مصطفى محمد وأحمد حجازي، واللذان هددت إجراءات السفر انضمامهما، لكن أسماءهما تظهر في القائمة بشكل طبيعي.

وأتت القائمة التي تضم 28 اسما بالشكل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد بسام – عامر عامر

الدفاع: محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد فتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش" -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر إبراهيم

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد- حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد فاروق - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: مصطفي محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.