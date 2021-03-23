فيرديناند: إن لم يشارك دي بيك بسبب مركز برونو.. فلماذا ضمه يونايتد؟

استنكر ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق شراء فريقه لدوني فان دي بيك طالما أنه لن يلعب بسبب وجود برونو فيرنانديز، وذلك عبر بودكاست FIVE.

وصرح فيرديناند: "أفكر في أنه قد يضيف قيمة للفريق بكل تأكيد".

وواصل "إنه شخص يمكنه صناعة الأهداف ولعب دورا في الهدف ضد ليستر سيتي، حينما يدخل إلى منطقة الجزاء يعلم كيف يضع الكرة في الشباك".

وأكمل "لكن لكي يصل إلى منطقة الجزاء فهو بحاجة للعب في مركز برونو فيرنانديز، وهذا لن يحدث".

وتابع "هل يمكنه فعل ذلك من مركز رقم 8 أو 6؟ أعتقد ذلك، إنه ذكي كفاية، لاعبو أياكس دائما أذكياء، لديهم القدرة على لعب أدوار متعددة، يمكنه فعل ذلك".

وأتم "بكل وضوح مانشستر يونايتد يرغب في خط وسط أكثر صلابة خلف برونو، أفهم ذلك، هذا لحماية قلوب الدفاع، وتلك ليست من نقاط قوة فان دي بيك، لكن حينها سيطرح السؤال، لماذا قمت بشرائه؟".

فان دي بيك انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس في الصيف الماضي بمبلغ 39 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وشارك دي بيك مع يونايتد في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.