فيرديناند: إن لم يشارك دي بيك بسبب مركز برونو.. فلماذا ضمه يونايتد؟

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 13:33

كتب : FilGoal

فان دي بيك

استنكر ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق شراء فريقه لدوني فان دي بيك طالما أنه لن يلعب بسبب وجود برونو فيرنانديز، وذلك عبر بودكاست FIVE.

وصرح فيرديناند: "أفكر في أنه قد يضيف قيمة للفريق بكل تأكيد".

وواصل "إنه شخص يمكنه صناعة الأهداف ولعب دورا في الهدف ضد ليستر سيتي، حينما يدخل إلى منطقة الجزاء يعلم كيف يضع الكرة في الشباك".

أخبار متعلقة
بعد توديع الكأس.. سولشاير: أداء يونايتد تأثر بسبب ظروف لم يسبق لها مثيل الثعالب تفترس الشياطين.. ليستر يُقصي يونايتد من كأس إنجلترا سولشاير: لا تلعب في يونايتد إن كنت تريد حياة هادئة

وأكمل "لكن لكي يصل إلى منطقة الجزاء فهو بحاجة للعب في مركز برونو فيرنانديز، وهذا لن يحدث".

وتابع "هل يمكنه فعل ذلك من مركز رقم 8 أو 6؟ أعتقد ذلك، إنه ذكي كفاية، لاعبو أياكس دائما أذكياء، لديهم القدرة على لعب أدوار متعددة، يمكنه فعل ذلك".

وأتم "بكل وضوح مانشستر يونايتد يرغب في خط وسط أكثر صلابة خلف برونو، أفهم ذلك، هذا لحماية قلوب الدفاع، وتلك ليست من نقاط قوة فان دي بيك، لكن حينها سيطرح السؤال، لماذا قمت بشرائه؟".

فان دي بيك انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس في الصيف الماضي بمبلغ 39 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وشارك دي بيك مع يونايتد في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفركوزن يعلن إقالة مدربه 7 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: البدري لن يدفع بـ أيمن أشرف إلا بعد التأكد من سلامته تماما 12 دقيقة | منتخب مصر
ماذا ينتظر يوفنتوس - فرصة بيرلو لإثبات الذات.. و"20 هدفا مفقودا بغياب ديبالا" 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأولمبية: يحق للزمالك إجراء انتخاباته في أغسطس 35 دقيقة | مصر
فيرديناند: إن لم يشارك دي بيك بسبب مركز برونو.. فلماذا ضمه يونايتد؟ 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – عودة حازم إمام ومشاركة حفني.. وجلسة خاصة لـ نبيه مع ناشئ الفريق 52 دقيقة | مصر
مصر ترجع إلى كينيا بعد 32 عاما من رحلة العودة للمونديال 56 دقيقة | تقرير في الجول
تياجو: لم أفكر في العودة للدوري الإسباني.. ومكالمة كلوب جعلت القرار سهلا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك