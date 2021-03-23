تياجو: لم أفكر في العودة للدوري الإسباني.. ومكالمة كلوب جعلت القرار سهلا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا

كشف تياجو ألكانتار لاعب وسط ليفربول أن المكالمة الهاتفية التي جمعته بيورجن كلوب المدير الفني للحمر في الصيف الماضي، كانت أهم أسباب انضمامه للفريق.

تياجو انضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ لكن لسوء حظه انخفض مستوى ليفربول كثيرا عن المواسم الأخيرة.

وقال تياجو في تصريحات لجريدة آس الإسبانية: "في الصيف الماضي كان أمامي الخيارات للعودة إلى الدوري الإسباني، لكن الأمر كان واضحا بالنسبة لي".

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وأضاف "رحلت من بايرن ميونيخ من اجل عيش تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي، فهو دوري تنافسي للغاية".

وأكمل "بعدما تلقيت مكالمة من يورجن كلوب مدرب ليفربول وإدارة النادي أصبح القرار سهلا".

وأتم "الرحيل من بايرن كان أمرا صعبا من الناحية العاطفية، ولكني سعيد جدا بما حدث في نهاية الأمر والانتقال إلى ليفربول".

وشارك تياجو مع ليفربول هذا الموسم في 19 مباراة فقط، إذ غاب لفترة بسبب الإصابة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

تياجو ألكانتارا يورجن كلوب ليفربول
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