مهاجم كينيا: قادرون على تحقيق نتائج إيجابية أمام مصر وتوجو

يشعر مايكل أولونجا مهاجم منتخب كينيا بأن فريقه قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مباراتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ضد مصر وتوجو.

منتخب كينيا يستضيف الفراعنة يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، قبل أن يواجه توجو خارج ملعبه في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وقال أولونجا في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الكيني لكرة القدم: "نتدرب بشكل رائع منذ بداية المعسكر والأجواء العامة في المعسكر مبهجة".

وأضاف "إذا حافظنا على معنوياتنا سنكون قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي مصر وتوجو".

ويحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 5 نقاط عن منتخبي مصر وجزر القُمر المتصدرين، فيما تحل توجو في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وأكمل لاعب الدحيل القطري "العودة إلى الوطن شعور رائع، أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي في المباريات القادمة".

ويتواجد في قائمة كينيا 6 لاعبين محترفين آخرين مع أولونجا، 2 منهم فقط من القارة الأوروبية حيث الدوري السويدي، إذ غاب عدد كبير من محترفي المنتخب بسبب قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

قائمة كينيا:

حراسة المرمى: إيان أوتينو (زيسكو يونايتد) – جيمس ساروني (أولينيزي ستارز) - جوزيف أوكوث (البنك التجاري)

الدفاع: جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) - إريك أوما (إيك السويدي) - جوش أونيانجو (سيمبا التنزاني) – جونستون أوماروا (وازيتو) – ناهاشون إليمبي (البنك التجاري) – هارون ماولي (أولينيزي ستارز) – دانييل ساكاري (كاريوبانجي شاركس) – باراكا بادي (البنك التجاري)

الوسط: أنتوني أكومو )كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – دوك أبويا (نكانا) – كليف نياكيا (زد المصري) – دونكان أوتينو (ليوباردز) – لورانس جوما )سوفاباكا) – كينيث موجانا (جورماهيا) – كيفين سيميو – دانسون شيتامبي (بانداري) – جيمس مازيمبي (كاريوبانجي شاركس) – دافيد أوينو (نابسا ستارز) – كيفين كيماني (وازيتو) – بونيفيس موشيري (توسكر) – عبدالله حسن (بانداري)

الهجوم: مايكل أولونجا (الدحيل القطري) – مسعود جوما (شبيبة القبائل الجزائري) – إريك كاباتيو (كاريوبانجي شاركس) – إلفيس رابيا (ليوباردز)