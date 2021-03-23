المقاصة: نميل لمدرب "مصري بصبغة أجنبية".. ما فعلناه مع إيهاب جلال يستحق الشكر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

أوباما وعاصم سعيد في لقاء الزمالك ومصر للمقاصة

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، أن الفريق سيعلن عن مدربه الجديد خلال يومين.

وقال سليم عبر إذاعة أون سبورت: "نميل أن يكون المدرب مصريا بصبغة أجنبية، وعظيمة أحد المرشحين".

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وشدد "لم يتم طرح أسماء ديفيد سيزا مساعد ريني فايلر في الأهلي أو بابافاسيليو مدرب دجلة السابق".

وأوضح "التشاور حاليا مع المدرب بشأن راتبه والجهاز المعاون".

وأكمل "رحيل إيهاب جلال والتحايل على اللوائح؟ هل لدينا لائحة في اتحاد الكرة؟ ما فعلناه مع إيهاب جلال نستحق عليه الشكر".

وشدد "مصر كلها تحتضن الإسماعيلي هل نتعنت ضده؟".

وأكد "في الوقت الذي أراد جلال الرحيل، نتواجد في منطقة دافئة بينما الإسماعيلي على حافة الهبوط، لذا التقت الرؤى خاصة أن إيهاب جلال من أبناء الإسماعيلي. موقفنا محترم ومشرف".

وترك إيهاب جلال المقاصة لتدريب الإسماعيلي، والفريق الفيومي في المركز السادس بـ 24 نقطة من 15 مباراة.

مصر للمقاصة في الدوري إيهاب جلال
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